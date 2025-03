Juventus, Thiago Motta: "Un privilegio avere Koopmeiners. Ecco perché l'ho sempre difeso"

Nel suo intervento a Sky Sport dopo il successo sull'Hellas Verona, il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato anche di Teun Koopmeiners, uno dei giocatori più contestati dal pubblico bianconero che però contro gli scaligeri è andato in gol:

Come ha visto Koopmeiners? Ha giocato più largo?

"E' un giocatore importante per noi che può occupare tanti ruoli perché ha qualità fisiche e tecniche. Riesce a interpretare bene il gioco, ora sta giocando più alto, sa quando cambiare posizione e quando entrare dentro il campo per mettere in difficoltà l'avversario. Lui è sempre lo stesso, generoso e solidale con i compagni. Sono contento, è un grande giocatore ed è un privilegio averlo dalla nostra parte. Il gol è importante sicuramente, ma io l'ho sempre difeso perché lo vedo in allenamento e so di cosa è capace e cosa può dare alla squadra".

La Juventus ha giocato con pulizia di manovra… A volte servirebbe meno pulizia e più concretezza?

"Io non ho detto niente ai miei, soprattutto in fase offensiva lascio grande libertà. Poi trovare una squadra che si difende così è difficile, ma i ragazzi hanno fatto bene. Ci vuole organizzazione e su questo posso ribadire che i ragazzi hanno libertà per mettere in campo la propria fantasia, è importante nel calcio. Ci è mancato solo fare gol prima perché la partita sarebbe cambiata prima".