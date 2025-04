Juventus, Tudor: "Mi è piaciuto tanto il primo tempo. Yildiz, ingenuità che lo farà crescere"

vedi letture

L'analisi di Igor Tudor, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Monza. "Mi è piaciuto tanto il primo tempo, potevano starci anche altri due gol. Siamo arrivati tante volte in area di rigore loro, non era facile viste le scorse partite del Monza. Nel secondo tempo sappiamo cosa è successo, è stato anche bello stare insieme nella sofferenza. Faccio i complimenti ai ragazzi, prendiamoci questi tre punti e andiamo avanti".

Scontri diretti senza Yildiz.

"Ci sono problematiche in ogni squadra, non c'è Gatti nemmeno. Non cerchiamo scuse, ci giochiamo queste due gare e poi ce ne sono altre due con tanti punti in ballo".

Come si spiega il rosso?

"E' un'ingenuità, forse voleva dargli una spallata che è finita male. E' un ragazzo d'oro, lo farà crescere. Era tanto dispiaciuto".

Nell'undici ci potrà essere Vlahovic?

"Non lo so, valutiamo in settimana. E' una cosa importante, non grave ma vedremo giorno dopo giorno".