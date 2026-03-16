TMW Juventus U20, il ds Scaglia: "Percorso che guarda alla crescita dei singoli più che ai risultati"

Il direttore sportivo della Juventus U20 Massimiliano Scaglia ha parlato a TMW a margine di un evento in collaborazione con il Banco Alimentare del Piemonte:

Partiamo da come nasce questa collaborazione con il Banco Alimentare e cosa ha lasciato ai ragazzi?

"Il club è aperto e si rivolge a questi ragazzi, non solo offrendo l'opportunità calcistica di fare un percorso e perseguire i loro sogni, ma siamo ben consapevoli che la vita dei ragazzi sia anche qualcosa in più del semplice campo e del semplice gioco del calcio e quindi cerchiamo con tutte le aree del club di creare dei progetti che possano essere utili a loro per farli crescere, per farli migliorare, per renderli consapevoli di quello che è probabilmente un mondo un po' più reale rispetto a quello che è in questo momento. Quindi si creano queste collaborazioni e oggi per noi era importante portarli in una realtà che probabilmente oggi hanno un po' più chiara e sensibilizzarli al fatto che poi non è solo tutto quello che vivono loro e che viene fatto per loro ma ci sono realtà che probabilmente hanno bisogno del supporto di tante persone come loro e cerchiamo di guidarli verso questa realtà garantendogli anche questo tipo di formazione".

Direttore, si può già fare un bilancio sulla stagione come è andata fino a qui?

"Sì, diciamo che i nostri bilanci, perlomeno quelli della società, perlomeno quelli dei dirigenti che seguono questi ragazzi non sono tanto legati in questo settore ai risultati ma sono legati alla loro crescita. Siamo consapevoli di avere da qualche anno una visione magari anche diversa rispetto a quello che succede negli altri club italiani, giochiamo con una squadra sotto età, cerchiamo di farla competere in un campionato complicato e la loro crescita e il raggiungimento degli obiettivi successivi è il nostro miglior risultato. Quindi siamo contenti, è una squadra che sta crescendo, è una squadra formata da ragazzi che speriamo nel numero maggiore possibile possa approcciarsi al calcio dei grandi il prossimo anno nella seconda squadra della Juventus o in qualunque altra squadra di adulti, per poi ricominciare un ciclo di ragazzi più giovani che dovranno fare a loro volta questo tipo di percorso".

Cosa si aspetta da questo finale di stagione?

"Loro sono partiti consapevoli ormai da anni delle difficoltà che noi gli creiamo apposta per poter fare un percorso di crescita, oggi queste difficoltà le stanno affrontando, ne sono consapevoli, le maneggiano con abilità, quindi hanno degli obiettivi anche personali e di squadra che vanno oltre le nostre valutazioni ma penso che il raggiungimento dei loro obiettivi possa essere di soddisfazione per tutto l'ambiente. Quindi vorremmo un finale che soddisfi e dia concretezza ai sacrifici che tutti hanno fatto e ci auguriamo che questo avvenga nel miglior modo possibile".