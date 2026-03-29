Juventus, Scaglia fa notare: "Con la seconda squadra step intermedio per i nostri giovani"

Coordinatore del settore giovanile della Juventus, Massimiliano Scaglia ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A, raccontando la sua soddisfazione nel lavorare con i giovani: "Una grande gratificazione arriva quando ricevo messaggi dai genitori di ragazzi che non giocano più a calcio a livello professionistico e mi raccontano che l’impostazione mentale e i valori appresi qui alla Juventus li stanno aiutando nella vita" - ha spiegato - ". Sapere di aver lasciato qualcosa nel loro percorso è uno degli obiettivi più importanti del nostro lavoro".

Poi ha spiegato la filosofia che porta avanti il club: "Da qualche anno abbiamo pensato che terminato un campionato Under 17, per chi ne avesse le qualità, il percorso dovesse essere necessariamente quello di approcciarsi direttamente a quello Under 20, giocando un campionato con età inferiore rispetto alla media. Abbiamo sicuramente l'opportunità di avere la seconda squadra".

"I prospetti che in altre società non possono essere subito protagonisti in Prima Squadra" - prosegue Scaglia parlando della Juventus Next Gen, formazione che milita in Serie C - ", da noi hanno uno step intermedio. Per logica e per scelta ci agevola e ci permette di disputare il campionato Primavera tendenzialmente con un'età media fra le più giovani di tutti".