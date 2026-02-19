La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"

"Siamo molto dispiaciute, soprattutto dopo aver giocato un grande secondo tempo in cui meritavamo sicuramente di più: abbiamo cercato in ogni modo di trovare la via del gol, ma non ci siamo riuscite": così, ai canali ufficiali del club, la centrocampista della Juventus Women Lia Walti, che ha commentato il ko casalingo delle bianconere contro il Wolfsburg, costato alle stesse l'eliminazione dalla Women's Champions League.

A niente quindi è servito il 2-2 dell'andata, il ko è arrivato per 0-2: "Nella prima parte della gara abbiamo avuto delle difficoltà, ma nella ripresa abbiamo sistemato le cose e creato tante grandi opportunità: ci è mancato solo il gol, questa è stata la grande differenza tra noi e loro stasera. È un po’ il filo conduttore di questa stagione: costruiamo occasioni, ma fatichiamo poi a convertirle in gol. E in un contesto competitivo come quello europeo, se non trovi il fondo della rete saranno poi gli avversari a colpire".

La nota conclusiva è comunque di ottimismo, che già il tecnico Max Canzi aveva espresso: "Oggi possiamo essere orgogliose della nostra prestazione, peccato però non ci sia stato il risultato sperato".