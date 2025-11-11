Juventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente in campo
La Juventus è scesa in campo questa mattina per preparare la sfida di domani contro l'Atletico Madrid valida per la terza giornata di Women's Champions League. Presenti regolarmente in gruppo l'attaccante Amelie Vangsgaard e la centrocampista Lia Wälti. Le bianconere, nel pomeriggio, lasceranno Vinovo per partire alla volta della Spagna. Mentre alle 18:30 ci sarà la conferenza del tecnico Massimiliano Canzi.
Women’s Champions League, 3ª giornata
Martedì 11 novembre
Ore 18:45
Roma-Valerenga
Lione-Wolfsburg
Ore 21:00
Real Madrid-Paris FC
St. Polten-Chelsea
Mercoledì 12 novembre
Ore 18:45
Barcellona-OH Leuven
Bayern Monaco-Arsenal
Ore 21:00
Atletico Madrid-Juventus
Benfica-Twente
Manchester United-Paris Saint-Germain
Classifica:
Barcellona 6
Real Madrid 6
Wolfsburg 6
Lione 6
Manchester United 6
Chelsea 4
OH Leuven 4
Atletico Madrid 3
Arsenal 3
Juventus 3
Bayern Monaco 3
Twente 1
Paris FC 1
Valerenga 0
Benfica 0
Paris Saint-Germain 0
Roma 0
St. Polten 0
