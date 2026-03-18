Juventus, Yildiz: "Ad Allegri devo tutta questa vita. Spalletti? La testa era bella da toccare..."

L'asso della Juventus Kenan Yildiz, in una intervista al Corriere dello Sport parla anche di Allegri, che diede il la alla sua carriera nel suo secondo periodo in bianconero: "Gli devo tanto, tutta questa vita, per come è cominciata. Provo gratitudine anche per Montella che mi ha portato in nazionale".

Su Spalletti, vale la pena notare che nel giorno del suo compleanno, con un gesto molto particolare gli accarezzò la testa. "Era bella da toccare. (Sorride). È un grande tecnico e un uomo speciale, un uomo di emozioni".

La carriera di Kenan Yildiz

Kenan Yıldız è nato il 4 maggio 2005 a Regensburg, in Germania, da padre turco e madre tedesca, e ha iniziato la sua formazione calcistica nelle giovanili del Bayern Monaco dal 2012, raggiungendo l'Under 19 prima di trasferirsi alla Juventus nell'estate 2022 dopo la scadenza del contratto bavarese. Assegnato inizialmente alla Primavera e poi alla Next Gen, ha debuttato con la prima squadra nel novembre 2023, diventando rapidamente un elemento chiave dell'attacco bianconero con il ruolo di ala sinistra o trequartista, grazie a tecnica raffinata, dribbling, visione e capacità di finalizzazione. Ha scelto di rappresentare la Turchia a livello internazionale, dove ha esordito e contribuito con gol e assist, consolidando il suo status di talento di vertice con un valore di mercato schizzato in alto nelle ultime settimane e un contratto esteso fino al 2030.