Kalulu: "Sono un difensore moderno, occupo più ruoli. Obiettivi? Vincere il più possibile"

Dopo l'ufficialità del suo passaggio dal Milan alla Juventus, Pierre Kalulu ha rilasciato ai canali ufficiali del club le sue prime parole da giocatore bianconero.

Ci racconti le tue prime impressioni in questa giornata alla Juventus?

"Prime impressioni molto positive già su come è strutturato il centro, i campi etc sono molto contento".

Ci racconti le tue caratteristiche e i tuoi punti di forza sul campo?

"Sono un difensore più moderno che può giocare in vari ruoli sulla linea difensiva. Sono veloce. aggressivo e che ama i duelli e giocare pulito".

Quali sono i giocatori a cui ti ispiravi da bambino?

"In tanti me lo chiedono. Ogni anno ti ispiri a quelli che danno il loro meglio e in tante partite cercavo di seguire quelli che facevano bene. Non ho modelli precisi, cambiano in ogni stagione".

Chi è Pierre fuori dal campo?

"E' un ragazzo a cui piace stare a casa, andare al il cinema in lingua francese o altre lingue. Mi piace ascoltare musica classica, rap americana e un po' italiana. Sono un tipo tranquillo".

Hai già incontrato Thiago Motta? Cosa vi siete detti cosa ti piace di lui?

"Sì ho avuto la fortuna di vedere lui e le sue squadre come giocano. Abbiamo parlato molte volte mi piace che sia onesto, chiaro sulle sue idee e le sue squadre giocano bene e siamo tutti innamorati di chi gioca bene".

Obiettivi tuoi e della squadra?

"Vincere il più possibile prendendo ogni partita come viene dando sempre il massimo. A livello personale mostrare come gioco e come posso fare bene e dare il mio massimo ogni volta sul campo".

Nelle nazionali giovanili delle Francia hai giocato con K.Thuram, l'hai sentito prima di venire qui?

"Sì ho giocato con Khephren un paio di volte. lo conosco bene abbiamo parlato in questi giorni ma c'è il segreto professionale".

Un saluto finale?

"Ciao tifosi. Spero che vi renderò orgogliosi nell'indossare questa maglia e ci vediamo presto allo stadio".