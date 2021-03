Kjaer su Tomori: "Veloce e aggressivo ma non è una sorpresa. Ha tantissime qualità"

vedi letture

Ti aspettavi questo livello di Tomori? E' una delle domande fatte quest'oggi in conferenza stampa a Simon Kjaer, difensore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata. "Non lo conoscevo tanto ma la mentalità con cui è arrivato è stata importante, voleva far vedere chi fosse, ha fatto le sue presenze e le sue buone prestazioni. E' veloce e aggressivo, più aggressivo rispetto a quanto si vede qui in Italia. Durante le partite fatte insieme abbiamo parlato tanto per capire i movimenti di entrambi. Non voglio dire sia stata una sorpresa, perché comunque è un giovane con tantissima qualità".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Simon Kjaer.