Klinsmann: "In Italia, Yamal e Musiala verrebbero mandati in B a farsi le ossa"

Jurgen Klinsmann era il commissario tecnico della Germania che perdeva in semifinale contro l'Italia, al Westfalenstadion di Dortmund, ai Mondiali del 2006. Gli azzurri poi arriveranno a vincere la coppa del mondo, ultimo sussulto di una sequenza di partecipazioni sconcertanti fino ad arrivare a non partecipare nemmeno più ai Mondiali. L'ex attaccante dell'Inter ha parlato dell'ennesimo flop azzurro ai microfoni Rai nel corso della trasmissione "Il sabato al 90°":

"Ho sofferto tantissimo con i miei amici italiani di Los Angeles. La notte dopo ho faticato a dormire. L'Italia paga la mancanza di leader, di giocatori che saltino l'uomo e di fiducia verso i giovani".

Sulle difficoltà dei giovani ad emergere, Klinsmann è netto:

"Da voi Yamal e Musiala probabilmente verrebbero mandati in serie B per fare esperienza. Tanti allenatori, poi, ancora oggi lavoravo con l'obiettivo di non perdere anziché di vincere a tutti i costi. E i risultati sono questi".