Cesena, per Klinsmann la riabilitazione inizierà il 10 maggio. Al suo fianco papà Jurgen
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Jonathan Klinsmann, estremo difensore del Cesena, operato martedì scorso in Germania presso la Heidelberg University Hospital.
Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere 29enne è stato sottoposto a un intervento per stabilizzare la frattura alla vertebra cervicale C1, riportata in seguito a un contrasto di gioco con Filippo Ranocchia nel finale della sfida del 18 aprile allo stadio Stadio 'Renzo Barbera'.
Le sue condizioni sono monitorate costantemente dallo staff medico tedesco e, secondo le prime indicazioni, intorno al 10 maggio il giocatore potrà iniziare il percorso di riabilitazione. Al suo fianco anche il padre Jurgen Klinsmann, presente insieme alla famiglia.
Per Klinsmann la stagione può considerarsi conclusa, così come sfuma la possibilità di prendere parte al Mondiale con la nazionale statunitense. L’obiettivo resta ora quello di recuperare in vista della prossima annata, dopo il rinnovo di contratto firmato lo scorso 15 gennaio fino al 30 giugno 2028.
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