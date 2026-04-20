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Cesena, Klinsmann: frattura cervicale. Ranocchia: "Forza Jonathan, ti auguro il meglio"

Cesena, Klinsmann: frattura cervicale. Ranocchia: "Forza Jonathan, ti auguro il meglio"
Luca Bargellini
Oggi alle 18:56Serie B
Luca Bargellini

Filippo Ranocchia rompe il silenzio e si rivolge direttamente a Jonathan Klinsmann dopo l'infortunio che ha chiuso anticipatamente la stagione del portiere del Cesena. Lo fa con una storia su Instagram: "Dopo quanto accaduto sabato, ho già avuto modo di esprimere personalmente a Klinsmann tutto il mio rammarico e la mia vicinanza. E di persona è certamente meglio che attraverso i social. Forza Jonathan, ti auguro il meglio". Un gesto di classe, che però non placa la rabbia dell'entourage del portiere americano.

L'infortunio: frattura alla prima vertebra cervicale
Tutto è accaduto nel finale di Palermo-Cesena, sabato 19 aprile, al Barbera. Klinsmann è stato colpito alla testa da una ginocchiata involontaria di Ranocchia durante uno scontro di gioco in uscita bassa. Il portiere bianconero è uscito dal campo in barella, riportando sette punti di sutura e l'immobilizzazione del collo, ed è stato immediatamente ricoverato agli Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" di Palermo.
Gli esami hanno poi rivelato un quadro più grave del previsto. Il comunicato ufficiale del Cesena FC non lascia margini di interpretazione: "Jonathan Klinsmann ha riportato una ferita lacero contusa alla testa ed un trauma cervicale. Gli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica". Il classe '97, di nazionalità statunitense, sarà trasferito in Germania in un centro specializzato per definire il percorso di recupero, o valutare se sarà necessario un intervento chirurgico alla colonna vertebrale.

L'agente: "Intervento sconsiderato, la strada sarà lunga"
Toni ben diversi da quelli di Ranocchia arrivano dall'agente del portiere, Marco De Marchi, che punta il dito apertamente contro il centrocampista del Palermo sulle colonne de Il Resto del Carlino: "Un intervento pericolosissimo, sconsiderato quello di Ranocchia. Non si va in scivolata sul portiere in uscita bassa. Un intervento incomprensibile all'ultimo minuto della partita con il Palermo che aveva già la vittoria in tasca, sopra di 2 gol. Ora a caldo è dura commentare, c'è preoccupazione. La strada per venirne fuori sarà lunga".
Le parole di Klinsmann
Anche lo stesso Klinsmann ha voluto rompere il silenzio, con un post su Instagram in cui ha accettato la realtà con lucidità, rivolgendo poi un pensiero ai compagni: "Purtroppo la mia stagione è finita sabato. Durante la partita ho subito una frattura alla colonna vertebrale che mi porterà da parte per un po'. Voglio ringraziare per il sostegno tutti coloro che erano allo stadio e in ospedale qui a Palermo, i tifosi del Cesena e del Palermo per i graditi auguri e ovviamente amici e parenti che mi hanno sostenuto negli ultimi giorni. In bocca al lupo ai ragazzi verso i play-off e ci vediamo prestissimo".
In questa stagione il portiere americano aveva disputato 36 gare, mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni e subendo 52 reti. Con tutta probabilità, l'infortunio mette a rischio anche la sua partecipazione al Mondiale con la maglia degli USA.

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