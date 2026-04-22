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Klinsmann, lungo stop in arrivo: decisione sull’operazione nei prossimi giorni

Klinsmann, lungo stop in arrivo: decisione sull’operazione nei prossimi giorniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:04Serie B
Daniel Uccellieri

Purtroppo la mia stagione è finita sabato. Durante la partita ho subito una frattura alla colonna vertebrale che mi porterà da parte per un un po’". Il portiere Jonathan Klinsmann è tornato a parlare attraverso un post su Instagram dopo il grave infortunio rimediato in uno scontro di gioco con Filippo Ranocchia del Palermo, nell’ultima gara di campionato. Un episodio che lo costringerà a saltare il finale di stagione e che, con ogni probabilità, compromette anche la sua presenza al prossimo Mondiale con la maglia degli Stati Uniti: "Voglio ringraziare per il sostegno tutti coloro che erano allo stadio e in ospedale qui a Palermo, i tifosi del Cesena e del Palermo per i graditi auguri e ovviamente amici e parenti che mi hanno sostenuto negli ultimi giorni. - conclude lo statunitense - In bocca al lupo ai ragazzi verso i play-off e ci vediamo prestissimo”.

Il portiere del Cesena è stato nel frattempo raggiunto in Italia dalla famiglia, partita d’urgenza dagli Stati Uniti per stargli vicino dopo l’infortunio. I parenti lo hanno raggiunto a Palermo, dove era ricoverato, prima del trasferimento avvenuto nel pomeriggio in Germania. Klinsmann è stato trasportato a Francoforte con un aeromobile attrezzato come ambulanza, dotato di personale medico specializzato – tra anestesisti, rianimatori e infermieri – e tecnologie avanzate. Nella città tedesca sarà ricoverato in una clinica specializzata scelta dalla famiglia per ulteriori valutazioni.

I neurochirurghi di fiducia dovranno stabilire se intervenire chirurgicamente sulla vertebra C1 oppure optare per una terapia conservativa. La decisione verrà presa nei prossimi giorni, dopo ulteriori accertamenti, e sarà determinante per definire i tempi di recupero che non saranno comunque brevi. Si parla in ogni caso di almeno sei mesi di stop. Il classe ’97, dunque, oltre a saltare il finale di questa stagione, rischia di restare fuori anche nella prima parte della prossima, oltre a dover rinunciare al Mondiale con gli USA.

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