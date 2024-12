TMW Koopmeiners: "Scudetto? La Juventus vuole sempre vincere, noi dobbiamo imparare dagli errori"

Il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio ai microfoni di TMW: "Sicuramente voglio fare di più, come all'Atalanta con gol e assist. Faccio ogni giorno il massimo per la nostra squadra, è importante crescere come gruppo. Vogliamo fare meglio ma ci sono anche cose buone che abbiamo fatto e dobbiamo riproporle e farne ancora di più. E' importante imparare da questi primi mesi".

Un bilancio del primo periodo alla Juventus?

"Troppi pareggi, ma il calcio si muove su una linea sottile. A Lecce abbiamo pareggiato negli ultimi minuti, con lo Stoccarda abbiamo perso negli ultimi minuti. Dobbiamo crescere ma siamo sulla strada giusta, dobbiamo migliorare per prendere i tre punti, siamo la Juventus e dobbiamo fare meglio, c'è fiducia".

Come procede il suo inserimento e come si sta trovando con Thiago Motta?

"Dal primo giorno tutto è stato un piacere, anche con il mister. Ho avuto un bellissimo benvenuto, è un piacere lavorare con loro ogni giorno. Per quanto riguarda la posizione, sono contento, sto giocando tanto ma voglio fare di più".

Lo Scudetto è un obiettivo?

"La Juventus vuole vincere ogni partita e ogni trofeo, ma è importante vedere partita dopo partita. La squadra è cambiata tanto in estate, siamo un po' in difficoltà per gli infortuni in questo momento ma dobbiamo fare di più con quelli che ci sono. E' importante per la nostra squadra crescere e imparare".