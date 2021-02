Kulusevski attaccante ha convinto Pirlo: la Juve cercava una punta, ora lascia in panchina Morata

vedi letture

A gennaio, la Juventus cercava una quarta punta sul mercato. Alla ripresa della Champions, presenta Dejan Kulusevski titolare in attacco con Cristiano Ronaldo nella gara fin qui più importante della stagione. Non per assenza di scelte: Dybala non è al meglio, ma in panchina c'è Alvaro Morata. Bello di notte nelle grandi sfide europee, ma soprattutto attuale capocannoniere (in coabitazione, va bene) di Champions. Una scelta non scontata, legata alla necessità di variare in una stagione dal ritmo forsennato, al conseguente sovraccarico fisico, e probabilmente anche alla possibilità di avere una carta davvero decisiva da potersi giocare a gara in corso. Ma anche la fotografia di come le idee di Pirlo sullo svedese ex Parma, che a inizio stagione il tecnico bianconero definiva un esterno che andava ad accentrarsi per creare pericoli, siano cambiate nel corso del tempo. Convinto da Kulu, che stasera ha una grandissima occasione di ritagliarsi un posto al sole.