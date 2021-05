Kulusevski sblocca la finale di Coppa Italia: Juve in vantaggio contro l'Atalanta al 31'

vedi letture

Juventus in vantaggio al 31' nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Azione in percussione di Cristiano Ronaldo in area nerazzurra e pallone servito poi da Cuadrado a Kulusevski che con un sinistro a giro ha battuto Gollini. Splendida la rete dello svedese. 1-0 per i bianconeri.

Clicca qui per il live testuale della gara di TMW