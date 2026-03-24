TMW L'agente di Balotelli: "Curioso ed entusiasta di Dubai. Ora vediamo cosa succede"

“L’empatia è stata la principale causa della buona riuscita dell’operazione, ci siamo trovati subito bene”. Nicola Maffessoli, agente di Epic Sports che assiste Mario Balotelli, ha raccontato, nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa, la trattativa per il passaggio dell’attaccante italiano all’Al-Ittifaq di Dubai: “Mario aveva tante altre richieste, ma era curioso ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso. Era molto interessato a capire il progetto, lui si sente ancora un giocatore importante e sta bene: ha fatto tre gol in quattro spezzoni di partite, può fare la differenza. Ora vediamo cosa succede (riferimento alla tensione in Medio Oreiente: complice un piccolo infortunio, dopo l'escalation Balotelli è rimasto in Italia, ndr)”.

Cosa significa fare l’agente di Mario Balotelli?

“Io e lui siamo cresciuti insieme, siamo prima di tutto amici. Questa trattativa ha avuto un peso diverso, come sempre quando c’è di mezzo l’amicizia. Ci tenevo a fare bella figura con lui e con me stesso, sapendo che tantissimi agenti si erano avvicinati a Mario senza però portare qualcosa di soddisfacente.

Questo mi ha inorgoglito parecchio. È stata una bella operazione: non ero abituato a tutto questo risalto mediatico, in aeroporto c’erano tanti giornalisti ad aspettarci sia a Bergamo sia a Dubai. Vuol dire che qualcosa di buono a livello mediatico abbiamo fatto”.