Italia-Irlanda del Nord 1-0, alla New Balance Arena ci sono anche Balotelli, Florenzi e Chiellini
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Ci sono almeno quattro tifosi speciali alla New Balance Arena per la gara di questa sera. L'ex attaccante azzurro Mario Balotelli guida infatti un gruppo di calciatori, ex calciatori e dirigenti che annovera i vari Alessandro Florenzi, Massimo Ambrosini e Giorgio Chiellini. Tutti e quattro sono stati avvistati durante Italia-Irlanda del Nord, determinati a sostenere la Nazionale di Gattuso nel suo cammino verso il Mondiale.
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