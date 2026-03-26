Italia-Irlanda del Nord 1-0, alla New Balance Arena ci sono anche Balotelli, Florenzi e Chiellini

Ci sono almeno quattro tifosi speciali alla New Balance Arena per la gara di questa sera. L'ex attaccante azzurro Mario Balotelli guida infatti un gruppo di calciatori, ex calciatori e dirigenti che annovera i vari Alessandro Florenzi, Massimo Ambrosini e Giorgio Chiellini. Tutti e quattro sono stati avvistati durante Italia-Irlanda del Nord, determinati a sostenere la Nazionale di Gattuso nel suo cammino verso il Mondiale.