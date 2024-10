L'agente di Theo Hernandez sul rinnovo col Milan: "Non c'è trattativa, nessuna offerta"

vedi letture

Il procuratore Manuel Garcia Quilon ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TeleLombardia' per parlare del momento che sta attraversando il terzino del Milan Theo Hernandez, suo assistito: "Non c'è nessuna trattativa, non stiamo negoziando nulla. Da quattro mesi non parliamo di nulla. La società mi ha contattato a maggio/giugno e mi ha chiesto: "Siete felici qui?" E noi gli abbiamo risposto che siamo contenti di restare. Dopo quel contatto non li ho sentiti più: non abbiamo ricevuto nessuna offerta da parte del club per rinnovare".

E' vero che volete otto milioni di euro?

"Io rispetto il tuo lavoro, è chiaro. Non parlo di cifre. C'è qualcuno che mette in giro questa voce per rafforzare l'opinione pubblica contro di lui".

Se non rinnovate entro giugno, cosa succede visto che ha un contratto scadenza giugno 2026?

"Nel calcio le cose succedono molto rapidamente. Ciò che posso dire è che la sua volontà è quella di restare al Milan, poi sinceramente non lo so. Se fa un prolungamento di contratto l'addio non accadrà, altrimenti non lo so. Ciò che posso dire è che in questo momento Theo è felice a Milano".