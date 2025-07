La Juventus spinge per Kolo Muani: contatti continui per il ritorno

Tra cinque giorni la Juventus sarà di nuovo alla Continassa per la ripresa degli allenamenti. I bianconeri metteranno nel mirino la nuova stagione e il club piemontese ha annunciato che la prima amichevole della pre-season si giocherà il 2 agosto alle ore 11 presso il Training Center della Vecchia Signora. Nel pomeriggio, poi, la squadra raggiungerà Herzogenaurach per proseguire la preparazione in un clima più fresco rispetto a Torino. Successivamente, il calendario estivo della Juventus prevede l’amichevole del 10 agosto contro il Borussia Dortmund e quella del 13 agosto contro la Next Gen. La sfida in famiglia, come accaduto negli ultimi anni, si giocherà all’Allianz Stadium. Nel frattempo, la Juventus proseguirà la sua campagna di rafforzamento sul mercato.

Kolo Muani riprenderà ad allenarsi con il Paris Saint-Germain.

La Juventus vorrebbe riportare Randal Kolo Muani a Torino, ma per il momento il Paris Saint-Germain fa muro e non apre alla cessione in prestito. I francesi vogliono monetizzare e attendono un’offerta da parte di un club disposto ad acquistarlo a titolo definitivo. La Juventus, però, non molla e i contatti sono continui sia con la società francese che con l'entourage del giocatore. Nel frattempo, Kolo Muani il 23 luglio dovrà tornare a Parigi per riprendere gli allenamenti individuali nel centro sportivo del PSG. La speranza di Comolli è comunque quella di riuscire ad arrivare all’attaccante francese, ma la situazione legata a Vlahovic non aiuta. È chiaro che, se DV9 dovesse partire, la Vecchia Signora avrebbe maggiore forza economica e l’offerta al Paris Saint-Germain potrebbe cambiare. Al momento, però, su Vlahovic tutto è fermo e non sono arrivate offerte ufficiali. Per questo motivo, salvo clamorosi colpi di scena, DV9 giovedì sarà alla Continassa per la ripresa della preparazione. La sensazione è che questa vicenda sia destinata a durare a lungo e che qualcosa potrebbe muoversi solo dopo Ferragosto. In ogni caso, la Juventus non intende mollare la presa su Kolo Muani, che Tudor considera una pedina fondamentale per l’attacco della sua squadra.

Nico Gonzalez verso la cessione: la Juventus punta su Sancho, occhi del Newcastle su Nicolò Savona.

La Juventus si prepara a salutare Nico Gonzalez, ormai fuori dai piani di Igor Tudor. L’argentino ha diversi estimatori: in Serie A piace a Inter e Atalanta, mentre all’estero è seguito con attenzione dall’Atletico Madrid e soprattutto dall’Al Ahli in Arabia Saudita, pronto a presentare un’offerta importante. La cessione dell’esterno offensivo, valutato intorno ai 30 milioni di euro, consentirebbe alla Juve di accelerare per Jadon Sancho, grande obiettivo per l’attacco. I bianconeri trattano con il Manchester United sulla base di un trasferimento a titolo definitivo intorno ai 15 milioni, visto che l’inglese va a scadenza con i Red Devils nel 2026. L’arrivo di Sancho sarebbe un segnale forte per il nuovo progetto tecnico di Tudor, che punta su esterni di qualità e duttili. L’inglese è considerato il profilo giusto per aumentare imprevedibilità e fantasia nel reparto offensivo. Intanto, dall’Inghilterra arrivano sirene anche per un giovane talento bianconero: il Newcastle ha chiesto informazioni per Nicolò Savona. Ci sono stati contatti tra i club e con l’entourage del giocatore. La Juventus, però, non sarebbe del tutto intenzionata a cederlo. Savona ha rinnovato il contratto fino al 2030 a maggio ed è considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio.