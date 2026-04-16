L'Aston Villa è già in vantaggio: 1-0 firmato Watkins, per il Bologna si fa ancora più dura
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Aston Villa in vantaggio contro il Bologna in quel di Birmingham. I Villans la sbloccano dopo 16 minuti di gioco grazie a una bella azione corale che porta Oliver Watkins tutto solo davanti alla porta e libero di appoggiare in rete l'assist di Rogers dalla sinistra. Padroni di casa avanti dunque 1-0 nel ritorno e 4-1 nel doppio confronto.
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