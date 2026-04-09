L'Aston Villa in vantaggio al Dall'Ara: errore di Ravaglia, Konsa segna al 44'. Bologna sotto
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L'Aston Villa è in vantaggio al 44' con il gol di Ezri Konsa. Calcio d'angolo battuto da sinistra da parte degli inglesi, che approfittano di un errore importante di Ravaglia, che sbaglia il tempo dell'uscita e mettono dentro l'1-0 con il difensore. Il Bologna è sotto.
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