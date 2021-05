L'editoriale di MilanNews: "L'Atalanta non farà sconti, scordatevelo. Farà la sua gara"

L'editoriale di MilanNews di oggi prende in analisi l'ultima gara di campionato che attende i rossoneri, a Bergamo contro l'Atalanta. E analizza il clima che si respira in casa Milan dopo l'ultimo inatteso pareggio contro il Cagliari, quello che ha complicato i piani Champions di Pioli e compagni. Ecco un estratto.

"Andiamo a giocare e vincere la partita di Champions a Bergamo. Andiamo a vivere una notte da Milan. Chi ha paura, chi non ci crede, chi è pessimista, stia a casa. E ci resti anche lunedì. Noi abbiamo un animo guerriero: ci piace combattere, anche quando siamo ormai sconfitti, non sappiamo arrenderci prima di scendere in campo. Come piace invece a troppi di voi.

L’Atalanta non farà sconti, scordatevelo. Farà la sua partita. Le scorie della finale si faranno sentire in un modo o nell’altro, ma loro sono abituati a trasformare la tensione in energia positiva. Lo fa anche il Milan da molti mesi, si è sempre rialzato con orgoglio dopo i passi falsi. Con più coraggio e determinazione di molti suoi tifosi. Gli altri, noi 70.000 di San Siro per una partita di serie B con la Cavese, aspettano con fiducia. E sostengono".