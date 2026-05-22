Ufficiale L'ex Inter Podolski si ritira e saluta il pallone, il video emozionante: "Grazie calcio"

Il campione del mondo 2014 con la Germania ed ex attaccante dell'Inter, Lukas Podolski, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo quest'estate. "Un capitolo si chiude, una nuova era ha inizio", hanno annunciato il 40enne naturalizzato tedesco e lo Gornik Zabrze (club polacco dove milita) su Instagram. In un video clip dedicato, Poldi prepara i bagagli e ripercorre le tappe della sua carriera. "Bene, è finita", dice alla fine. Poi chiude una porta sulla quale compare la scritta: "Grazie calcio", in sei lingue diverse.

Nell'ultima partita di campionato contro il Radomiak Radom sabato, Podolski riceverà il tributo dal club e saluterà il calcio. Mettendo fine così a una carriera costellata da trionfi e una moltitudine di esperienze: cresciuto nelle giovanili del Colonia, Podolski ha fatto il suo debutto da professionista nel 2003, dove è diventato rapidamente un beniamino per i tifosi.

Nel giugno 2004, Podolski ha esordito con la nazionale maggiore tedesca. Insieme all'amico fraterno Bastian Schweinsteiger, ha segnato la storia della Mannschaft negli anni successivi. La coppia è diventata il simbolo del nuovo stile e della freschezza della selezione tedesca poi salita sul tetto del mondo nell'edizione in Brasile.

A livello di club, Podolski si è poi trasferito al Bayern Monaco. Con i campioni di Germania ha festeggiato il Double (campionato e coppa nazionale) nel 2008. Dopo un ritorno a Colonia, ha vestito le maglie di Arsenal, Inter (18 apparizioni, 1 gol), Galatasaray, Vissel Kobe in Giappone, Antalyaspor e infine Zabrze.