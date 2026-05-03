Podolski vince la Coppa di Polonia a 41 anni con la squadra 'di famiglia': "Magari continuo..."

Nella fase finale della sua carriera, l'ex attaccante dell'Inter, Lukas Podolski, ha portato a termine un'altra missione. Dopo cinque anni al Gornik Zabrze, il campione del mondo del 2014 ha festeggiato un titolo a lungo atteso con il suo amato club polacco. La squadra al quale Podolski è approdato nel 2021 - quella per la quale fa il tifo la sua famiglia, di origine polacca - ha vinto la finale di Coppa di Polonia per 2-0 contro il Rakov Częstochowa.

Per Podolski, che compirà 41 anni tra un mese e il cui contratto è in scadenza, questo sembra il momento perfetto per dire addio. O forse no? L'attaccante ha dichiarato: "Il piano era che questa fosse l'ultima stagione, perché so quanto mi costa e quanto costa alla mia famiglia, che spesso passa in secondo piano", ha detto Podolski, lasciando poi intendere: "Magari mi inventerò qualcos'altro, perché questa Champions da giocare è allettante".

Aggiungere un altro anno di carriera sarebbe tipico di Podolski, che – nonostante le varie attività imprenditoriali – non si stanca mai di giocare a calcio. Ventitré anni fa ha esordito in Bundesliga con Colonia, ma ancora non si è stancato di fare gol. Con Gornik, il nazionale tedesco con 130 presenze all'attivo, nato a Gliwice, in Polonia, vicino a Zabrze, ha conquistato un titolo nel suo quinto Paese, dopo i trionfi con Bayern Monaco, Arsenal , Galatasaray e Vissel Kobe.