Podolski ricorda i sei mesi di Serie A: "Accettare l'Inter fu uno sbaglio, vi spiego perché"

Ai microfoni di Flashscore l'attaccante tedesco Lukas Podolski, oggi in forza ai polacchi del Gornik Zabrze, ha ripercorso la propria carriera, dagli inizi al Colonia al periodo passato all'Arsenal sotto la guida di Wenger, fino all'approdo in Serie A dove ha vestito la maglia dell'Inter per sei mesi in prestito nel 2015. Una decisione di cui si pente l'ex calciatore della Germania: "Dico sempre che è stato un errore perché per me fare un prestito di pochi mesi non ha senso, perché quando la squadra non rende i giocatori in prestito sono i primi a essere esclusi o a non essere interessati" ha ammesso Podolski.

Poi ha ribadito il concetto che il problema non sia stato il trasferimento all'Inter in sé, ma la formula con cui accettò l'approdo in Italia: "Il prestito di una stagione intera sarebbe stato diverso, ma l'errore è stato accettare un prestito solo per pochi mesi. Sono arrivato a gennaio e la stagione finisce a maggio, quindi sono circa quattro mesi e mezzo. Lo sbaglio non fu andare all'Inter, ma accettare un prestito a breve termine".

Lukas Podolski nei pochi mesi avuti a disposizione prese parte a 17 partite di campionato ed una di Coppa Italia, segnando il suo primo ed unico gol in Serie A nella sfida che i nerazzurri vinsero in casa dell'Udinese datata 28 aprile 2015.