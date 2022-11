L'ex Juve Diego lascia il calcio giocato: le immagini della "consegna" della sua 10 a Gabigol

La sua parentesi in Italia, con la maglia della Juventus, non è stata certo indimenticabile, ma Diego Ribas ha comunque scritto pagine importanti per il calcio brasiliano e nella giornata di ieri ha definitivamente appeso gli scarpini al chiodo al Maracana. Al momento della sostituzione, nella sfida tra il suo Flamengo e l'Avai, ha poi consegnato la sua maglia numero 10 a un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Gabigol, attaccante con un passato, anche in questo caso non indimenticabile, all'Inter.