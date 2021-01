L'Hellas si gode Dimarco: italiano più giovane con almeno 2 gol e 2 assist

vedi letture

Ottimo momento per Federico Dimarco. L'esterno dell'Hellas Verona, nella vittoria per 2-1 contro il Crotone ha messo a segno il suo secondo gol consecutivo in Serie A, raggiungendo un dato che lo eleva nella categoria dei difensori. Come sottolineato da Opta, infatti, è adesso infatti il più giovane giocatore italiano ad aver messo a segno almeno due gol e due assist in questa stagione.