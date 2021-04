L'infermeria si svuota: Pirlo avrà la rosa quasi al completo per la gara contro Gasperini

Il Corriere dello Sport fa il punto sull'infermeria Juventus. Manca solo Federico Bernardeschi all'appello e può sperare in una convocazione in extremis dopo il doppio tampone di controllo in vista della gara con l'Atalanta. E' una delle prime volte in cui Andrea Pirlo ha la rosa a disposizione anche se è difficile che Leonardo Bonucci possa esserci: dopo la positività, utilizzerà questa settimana per ritrovare la condizione e magari giocare insieme a Merih Demiral al posto di Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt in infrasettimanale contro il Parma.