L'Inter annienta la Lazio. Pavard: "Grande partita per i tifosi. Forti insieme, avanti insieme!"

Uomo squadra e anche giocatore di fondamentale importanza. Benjamin Pavard è mancato e come all'Inter durante il periodo in cui è stato infortunato, ma adesso è tornato ai suoi livelli e il contributo che sta dando alla causa è di quelli non trascurabili. Ieri contro la Lazio, nella partita valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, è rimasto in campo per 90 minuti, sfiorando anche il gol.

Dopo il match ha pubblicato delle foto su Instagram, commentando così per rimarcare anche il suo grandissimo rapporto con i sostenitori nerazzurri: "Forti insieme, avanti insieme! Grande partita per i nostri tifosi in Italia e fuori".