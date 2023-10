L'Inter di Inzaghi ora convince anche Sacchi: "Complimenti a Simone, vittoria europea"

Arrigo Sacchi mette un punto sulle polemiche intorno al gioco dell'Inter. All'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi, l'allenatore ha scritto un articolo dal titolo "Complimenti a Simone: una vittoria in stile europeo". L'ex ct azzurro scrive in apertura: "Contro il Benfica i nerazzurri mi hanno proprio convinto: la loro è stata una vittoria di stampo internazionale".

Nella sua analisi Sacchi scrive che l'Inter aveva pure cominciato "così così" salvo però venire fuori alla distanza e risultare "fantastici" nella ripresa. "Dopo il gol hanno continuato ad attaccare, ad aggredire, non si sono mai fermati. Bravissimi". E, aspetto da non trascurare, "non hanno corso alcun rischio". Questo, si legge, risponde alla logica secondo la quale se il pallone lo tieni sempre tu, gli avversari non lo avranno.

Inzaghi viene definito "stratega" da Sacchi, che lo tratteggia peraltro come "un bravissimo ragazzo che conosco da tanti anni". Nel calcio, come nella vita, serve ottimismo e non lasciare il pallino agli avversari sperando in qualche contropiede. "L'Inter adesso farà paura a tutti", spiega un Sacchi che si definisce anche "divertito" dai nerazzurri.

Si è assistito inoltre a una dimostrazione pratica di come, rimanendo corti e stretti, sia più facile collaborare. L'invito al collega Inzaghi è semplice: "Deve proseguire su questa strada, non abbia timori". Con una bella nota finale: pur sforzandosi, eleggere il migliore di martedì sera era assai complicato. Ma una parola in più Sacchi la spende per Thuram: "Attaccante moderno che gioca con la squadra e per la squadra".