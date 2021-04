L'Inter e Conte aspettano l'arrivo di Zhang. Maxi-prestito o uscita di Lion Rock, attesi sviluppi

Il quotidiano Tuttosport, ribadendo l'imminente arrivo di Steven Zhang a Milano, prova a svelare i progetti futuri e breve termine dell'Inter. L'arrivo del presidente, come chiesto da Conte, servirà anche per fare chiarezza sui progetti societari del futuro, per capire come e quanto rafforzare la rosa in vista del prossimo anno. Nell'immediato, intanto, dovrebbe essere definita a stretto giro di posta una via d'uscita per andare avanti ancora qualche mese. Nello specifico, a breve l'Inter dovrebbe definire o il maxi-prestito di 250 milioni di euro da Bain Capital oppure chiudere per i 150 milioni di investimento da Oaktree Capital per la quota di minoranza attualmente in mano a Lion Rock.