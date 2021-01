L'Inter e l'ipotesi cessione del club: Zhang cerca solo investitori. Due bond entro fine 2021

Una possibilità che Steven Zhang non vorrebbe considerare ma che in realtà potrebbe verificarsi. L'ipotesi cessione in casa Inter c'è e non perché l'attuale proprietà voglia mollare, ma perché, come riporta il Corriere dello Sport, quando si cercano azionisti di minoranza, cosa che sta facendo la banca d'affari Rothschild, che ha appunto il mandato, non è da escludere che si trovi un acquirente per la maggioranza, come è successo a Moratti prima e Thohir poi.

Il progetto iniziato nel 2016 è stabile e come detto Suning sta lavorando solo per rifinanziare il debito: ci sono due bond, uno da 300 milioni don Goldman Sachs e l'altro da 75 con JP Morgan e questa operazione deve essere conclusa entro la fine del 2021, nella speranza che i tassi d'interesse e il mercato diano una mano.