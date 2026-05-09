L'Inter fa festa anche all'Olimpico: gara senza storia, il primo atto con la Lazio finisce 3-0

L’Inter dimostra ancora una volta perché sia stata la dominatrice assoluta di questo campionato. Nonostante lo scudetto già conquistato, la squadra di Cristian Chivu interpreta la sfida contro la Lazio con fame, intensità e qualità, imponendosi 3-0 all’Olimpico. Un successo che porta i nerazzurri a quota 85 punti e 85 gol segnati, ben quindici lunghezze sopra il Napoli secondo in classifica.

La partita si mette subito sui binari giusti per l’Inter. Dopo un avvio di controllo, Lautaro Martinez sblocca il match al 6’ con una splendida girata al volo sul prolungamento di Thuram dopo una rimessa lunga di Bisseck. I nerazzurri continuano a spingere con aggressività e qualità nel palleggio: Barella sfiora il raddoppio, Diouf crea continui problemi e Motta deve intervenire più volte. La Lazio prova a reagire con Noslin e Pedro, ma fatica a trovare continuità. Al 40’ arriva così il meritato 2-0: splendida azione corale dell’Inter, Lautaro rifinisce per Sucic che dal limite disegna un destro a giro imprendibile.

Nella ripresa la Lazio tenta di riaprire il match, creando alcune occasioni con Isaksen (subentrato a Cancellieri, fuori per affaticamento muscolare) e Noslin, ma Martinez e Carlos Augusto salvano il risultato. L’episodio che chiude definitivamente la gara arriva però al 59’: Romagnoli, inizialmente ammonito per un fallo su Bonny, viene espulso dopo revisione al Var lasciando i biancocelesti in inferiorità numerica (e senza un leader nel derby della prossima settimana con la Roma).

L’Inter gestisce senza affanni e continua a giocare con serietà nonostante il titolo già in tasca. Carlos Augusto sfiora il tris, poi al 76’ Mkhitaryan chiude i conti dopo una bella giocata costruita da Bonny. Nel finale spazio anche all’esordio del giovane Mosconi, vicino persino al gol nel recupero. Una prova di forza totale per i campioni d’Italia, che confermano di essere stati la squadra nettamente più forte della Serie A.