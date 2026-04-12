L'Inter ringrazia il Parma, Galliani dice no alla presidenza FIGC: le top news delle 18

Potremmo essere davanti alla giornata decisiva per le sorti dello Scudetto. Dopo la rovinosa sconfitta interna di ieri del Milan, che correva comunque già piuttosto attardato, l'Inter sorride anche oggi visto che nella partita domenicale delle ore 15 per la 32^ giornata di Serie A, i campioni in carica del Napoli non vanno oltre a un 1-1 sul campo del Parma, con il gol di McTominay nella ripresa che ha risposto a quello dopo pochi secondi di Strefezza, ma dopo il quale gli azzurri non hanno trovato la forza per farne un altro.

Adesso il Napoli insegue l'Inter a 6 punti di distanza, ma questa sera alle ore 20:45 i nerazzurri, impegnati sul campo del Como, hanno l'occasione per allungare a +9, che con 6 partite rimaste alla fine suonerebbe come un gap forse impossibile da mangiare per chiunque altro, alla luce del ritmo nerazzurro. Di sicuro Chivu e i suoi avranno l'inatteso sostegno di Juventus e Roma, che sperano in un passo falso dei lariani per ravvivare la corsa Champions.

Intanto il programma della 32^ giornata di Serie A prosegue con la partita delle ore 18 tra Bologna e Lecce, di seguito le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda.

Si era fatto il nome di Adriano Galliani come possibile candidato alla presidenza della FIGC, su spinta del Milan, ma a spegnere le voci ci ha pensato lo stesso dirigente, affermando di non voler correre alla poltrona e anzi indicando il profilo di Giovanni Malagò come il più adatto.