L'Inter senza Dimarco ha perso una partita in due anni. Contro il retrocesso Sassuolo

L'Inter giocherà senza Federico Dimarco contro il Feyenoord. Il trascinatore, anche contro il Napoli, giocando decisamente meglio rispetto a tutti, meritandosi un voto altissimo in pagella non solo per il gol, ma anche perché ha rischiato più volte di cambiare nuovamente il punteggio della gara durante il primo tempo. Nettamente il più pericoloso nonostante la presenza di Thuram e Lautaro, oppure Mkhitaryan e Calhanoglu. Il suo rendimento è esploso nelle ultime stagioni, tanto da avere il ruolo di intoccabile, titolare fisso e con solo qualche riposo qui e lì.

Ma com'è andata l'Inter senza Dimarco? Nelle poche situazioni in cui non c'è stato, ecco che l'Inter si è difesa benissimo. Quest'anno ha saltato il Manchester City per un affaticamento muscolare, ma con 0-0 finale contro gli uomini di Guardiola. Poi è rimasto in panchina nel 4-0 contro la Stella Rossa, pratica abbastanza semplice. In Serie A ha saltato tre partite che hanno portato tre vittorie: 5-0 al Verona, 4-0 al Lecce, 2-1 alla Fiorentina (saltata per influenza). Facile anche in Coppa Italia con il 2-0 all'Udinese.

Nel 2023-24 ne ha saltate di più, ma l'Inter non ha avuto grossi problemi. Solo una sconfitta contro il Sassuolo, poi retrocesso, poi sei vittorie e un pareggio nelle otto saltate. Vittoria, invece, in Champions contro il Salisburgo.

2024-25

Champions

Manchester City-Inter 0-0 (affaticamento muscolare)

Inter-Stella Rossa 4-0 (in panchina)

Serie A

Verona-Inter 0-5 (in panchina)

Lecce-Inter 0-4 (in panchina)

Inter-Fiorentina 2-1 (influenza)

Coppa Italia

Inter-Udinese 2-0 (in panchina)

2023-24

Champions

Inter-Salisburgo 2-1 (in panchina)

Serie A

Salernitana-Inter 0-4 (in panchina)

Inter-Lecce 2-0 (problema muscolare)

Genoa-Inter 1-1 (problema muscolare)

Fiorentina-Inter 0-1 (in panchina)

Inter-Salernitana 4-0 (in panchina)

Bologna-Inter 0-1 (in panchina)

Inter-Torino 2-0 (in panchina)

Sassuolo-Inter 1-0 (in panchina)