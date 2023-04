L'Inter valuta un premio per la squadra in caso di qualificazione alla prossima Champions

Riunioni su riunioni. E' ciò che sta accadendo in questi giorni in casa Inter: a fare il punto della situazione è la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che scrive degli incontri tra dirigenza e allenatore andati in scena dopo il ko contro il Monza. Nello spogliatoio - si legge - regna ormai l'anarchia e per incentivare la squadra a prendere sul serio la corsa al quarto posto l'idea è quella di stabilire un bonus Champions League. La decisione su questo tema non è stata presa, ma si va in questa direzione.