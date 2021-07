L'Inter vuole bloccare subito Raspadori: l'obiettivo è avere l'attaccante nel 2022

L’Inter vuole fortemente Giacomo Raspadori. I nerazzurri lo considerano un talento, e il volto perfetto per il nuovo corso interista caratterizzato da meno spese e più giovani. Nelle ultime settimane - scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola – Marotta ha iniziato un lavoro diplomatico col Sassuolo per bloccare subito il calciatore ed averlo a disposizione nell’estate del 2022. La Beneamata vuole cautelarsi, poiché tra un anno, in caso di mancato rinnovo, la posizione di Lautaro potrebbe essere meno solida. E Raspadori è il suo erede designato