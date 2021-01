La consapevolezza di Gattuso: "Dopo l'Inter ci siamo involuti. Serve maggiore equilibrio"

Il Napoli si è qualificato ai quarti di Coppa Italia grazie al 3-2 sofferto contro l'Empoli. A fine partita, Gennaro Gattuso ha analizzato il momento della sua squadra: "Dopo l'Inter c'è stata un po' di involuzione. Per tanto tempo abbiamo sofferto pochissimo, ultimamente invece stiamo dando troppe chance agli avversari. Non è questione di 4-2-3-1 o 4-3-3, in questo momento stiamo venendo a mancare nelle occasioni che sistematicamente creiamo, concedendo poi campo agli avversari. Oggi non fa testo però. Elmas, Lobotka, Rrahmani non giocavano da tantissimo tempo, quindi è chiaro che fosse difficile. Ma ci serve maggiore equilibrio. Creiamo tanto, ma sia oggi che con l'Udinese abbiamo concesso troppo".