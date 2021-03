La convocazione di Toloi? Mancini: "Volevo conoscerlo. Può giocare in tutti i ruoli della difesa"

Nella sua conferenza stampa di oggi a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato anche della convocazione di Rafael Toloi: "Gioca in una squadra con la difesa alta, gioca sull'anticipo e la marcatura preventiva. Io l'ho chiamato perché avevo bisogno di conoscerlo come calciatore e come ragazzo. Se lui si dovesse adattare bene può entrare a far parte nel nostro gruppo, può giocare in tutti i ruoli della difesa".

