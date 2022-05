La crescita di Vicario aumenta le pretendenti: Fiorentina e Napoli le più interessate al portiere

L'ottima stagione in maglia Empoli, come testimoniato anche dalla prestazione di San Siro contro l'Inter, hanno acceso i riflettori di mercato su Guglielmo Vicario. Il portiere è di proprietà del Cagliari ma con la società toscana che vanta un diritto di riscatto, ma a prescindere da come si risolverà la questione fra le due società il futuro appare lontano. Su di lui infatti sono da registrare, scrive il Corriere dello Sport, gli interessi sempre più concreti della Fiorentina (che dovrà trovare il sostituto di Dragowski) e del Napoli (alle prese con le situazioni ingarbugliate di Meret e Ospina).