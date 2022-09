La crisi nera delle punte della Fiorentina: dopo Vlahovic il buio, tutti i numeri dei 9

vedi letture

Altro giro, altra corsa senza segnare. I centravanti della Fiorentina sono un vero e proprio problema per Vincenzo Italiano e, viceversa, il gioco del tecnico gigliato non riesce al momento a metterli nella miglior condizione per segnare. Contro l'Istanbul Basaksehir, quarantacinque minuti a testa per Arthur Cabral e per Luka Jovic ma ennesima sfida con le polveri bagnate e a secco. Per entrambi.

I numeri peggiorano

Contro l'Hellas Verona toccherà domani presumibilmente al serbo, autore però soltando di 1 rete sulle 9 sfide giocate con la maglia della Fiorentina. I numeri da aggiornare sono anche per il brasiliano ex Basilea: 23 partite, solo 3 reti. Prima di loro, per il dopo Dusan Vlahovic, Krzysztof Piatek, 6 su 18, per distacco il migliore ma senza numeri folli e poi Aleksandr Kokorin sulla cui esperienza a Firenze è meglio sorvolare.

Punte in crisi

Arthur Cabral - 23 partite, 3 gol

Luka Jovic - 9 partite, 1 gol

Krzysztof Piatek - 16 partite, 8 gol

Aleksandr Kokorin - 11 partite, 0 gol