La dura legge dell'ex. Quagliarella non perdona, la Samp vince 1-0 sul campo dell'Udinese

vedi letture

La dura legge dell'ex, Quagliarella segna dal dischetto e la Sampdoria vince di misura sul campo dell'Udinese al termine di una gara che ha regalato poche emozioni.

Le scelte iniziali - Solito 3-5-1-1 per Luca Gotti con Stefano Okaka confermato davanti e Llorente in panchina, alle spalle dell'ex Watford ci sarà un altro ex Hornets come Roberto Pereyra. In mezzo al campo spazio per Walace affiancato da De Paul e Makengo mentre Molina e Stryger Larsen agiranno sulle corsie esterne. In difesa c'è Zeegelaar nell'insolita veste di terzo a sinistra con Bonifazi e Becao. 4-4-2 per Claudio Ranieri che lascia in panchina Fabio Quagliarella per far spazio a Manolo Gabbiadini al fianco di Keita Baldé. In mezzo al campo ci sarà la coppia formata da Thorsby ed Ekdal mentre sulle corsie esterne spazio per Candreva e Leris, quest'ultimo preferito a Damsgaard. In difesa c'è Yoshida con Colley mentre sugli esterni difensivi ci saranno i soliti noti ovvero Bereszynski e Augello.

L'Udinese parte col turbo - Buon avvio di gara da parte dei padroni di casa, che partono con il piede sull'acceleratore. Nei primi 15 minuti la squadra di Gotti attacca a testa bassa e guadagna tre corner, senza tuttavia creare troppi pericoli dalle parti di Audero.

Primo squillo Samp - Alla mezz'ora anche la Sampdoria si rende pericolosa. Destro al volo di Gabbiadini dal limite che viene respinto in tuffo da Musso.

Augello vicino al vantaggio - Ad inizio ripresa la Sampdoria spreca una grande occasione per passare in vantaggio. Pallone in area di rigore di Candreva per Augello che prova la conclusione con il mancino che termina però ampiamente a lato.

De Paul, classe da vendere - Nel grigiore dello spettacolo offerto alla Dacia Arena, spicca sicuramente il talento di Rodrigo De Paul. L'argentino si fa mezzo campo palla al piede, salta mezza difesa blucerchiata, arriva in area e tenta la giocata con l'interno destro, trovando l'attenta risposta di Audero.

La dura legge dell'ex - Quando ormai tutto lasciava pensare che la partita sarebbe finita a reti bianche, la Samdporia segna il gol da tre punti. Conclusione di Verre che finisce sul braccio di Bonifazi, l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta l'ex Quagliarella, che spiazza Musso e regala la vittoria ai blucerchiati.

Miracolo di Audero! - Neanche il tempo di esultare, che l'Udinese ha una grande occasione per pareggiare i conti. Gran botta di Walace da fuori area, Audero vola e nega la gioia del gol al brasiliano dell'Udinese. È l'ultima emozione della gara, la Sampdoria espugna la Dacia Arena e consolida il nono posto con 49 punti.