Live TMW Fiorentina, Lezzerini: "Grande emozione, titolare in viola 9 anni e mezzo dopo l'ultima volta"

Al fianco di Paolo Vanoli, per la Fiorentina in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Jagiellonia parlerà Luca Lezzerini, portiere che giocherà titolare visto l'infortunio di De Gea e l'esclusione dalla lista UEFA di Christensen.

Ore 19.39, inizia la conferenza stampa

Quali sensazioni dopo 9 anni e mezzo come titolare nella Fiorentina? Avrà degli accorgimenti vista la temperatura particolarmente rigida?

"Dopo 9 anni e mezzo ci sarà un'emozione, grande, forte. Sono felice ed emozionato. Starò più coperto possibile, con calzamaglia e tutto il resto, oltre a tenermi in movimento anche quando l'azione sarà lontano".

Cosa possono dare i tanti giovani aggregati? Lei che ruolo ha all'interno di questo gruppo?

"E' bello vederli quando ci sono. Io cerco di aiutarli, anche con una parola "cattiva". Io voglio essere visto come una grande persona per prima cosa, poi anche come calciatore".

Qual è la pressione più grossa dopo tanto tempo?

"Bisogna imparare a convivere con le paure, anche perché a volte sono positive visto che fanno tenere alta l'attenzione. Cerco di viverla serenamente".

Le sue emozioni in questi 9 anni e mezzo?

"Ho costruito la mia carriera in una categoria minore, ma è stato bello e soddisfacente perché ho lottato per obiettivi veri. E' stato un percorso bello, domani si chiude un cerchio e spero di iniziarne un altro".

Ore 19.55, termina la conferenza stampa