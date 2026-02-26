TMW
Fiorentina, Lezzerini resta negli spogliatoi all'intervallo: problema muscolare per il portiere
Cambio forzato per la Fiorentina alla fine del primo tempo della gara di ritorno di Conference League contro lo Jagiellonia. Il tecnico viola ha perso Luca Lezzerini a causa di un problema muscolare ed è stato costretto a mettere David De Gea, subito battuto da Mazurek, mattatore della serata con una tripletta.
Piove sul bagnati per i viola, ribaltati e costretti ad inseguire e con un cambio bruciato per sostiruire l'estremo difensore.
