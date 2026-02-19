Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dal Paok allo Jagiellonia: Lezzerini chiude il cerchio con la Fiorentina, titolare 10 anni dopo

Dal Paok allo Jagiellonia: Lezzerini chiude il cerchio con la Fiorentina, titolare 10 anni dopoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 13:30
Niccolò Righi

Nel 2016 Apple lanciava l'iPhone 7 e le AirPods, in Italia si ballava 'Andiamo a comandare' di Fabio Rovazzi, nei cinema usciva 'Perfetti Sconosciuti' e su Netflix 'Stranger Things'. Nello sport Michael Phelps e Usain Bolt vincevano i loro ultimi ori ai Giochi Olimpici di Rio, Cristiano Ronaldo trionfava agli Europei con il suo Portogallo, Lionel Messi vinceva il suo quarto Pallone d'Oro, Gianni Infantino diventava nuovo presidente della Fifa e... Luca Lezzerini giocava la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina.

No, quest'ultimo non è certamente un evento che passerà alla storia come quelli precedentemente citati, ma fu un bell'attestato di stima per un ragazzo che allora poco più che ventenne si affacciava al grande calcio dopo una trafila nelle giovanili viola. Con il passaggio del turno già in cassaforte, Paulo Sousa lo gettò nella mischia il 24 novembre nella penultima gara del Girone J di Europa League che i viola persero contro il PAOK Salonicco per 2-3. Da quel momento in poi più nessuna presenza e l'addio dal club che lo aveva visto crescere al termine della stagione.

Dopo la Fiorentina l'Avellino, il Venezia - che lo ha riportato anche ad assaporare l'aria della Serie A nel 2021/22 - e il Brescia. Si è ritagliato un ruolo da protagonista in Serie B dove, tra il 2017 e il 2025 ha messo a referto 158 presenze nonostante due brutti infortuni: uno al crociato occorso a febbraio 2021 e che lo tenne fuori per il resto della stagione; uno al gomito che invece lo tenne fuori da dicembre 2023 a marzo 2024.

Rimasto svincolato dopo l'esperienza a Brescia, questa estate la Fiorentina ha deciso di riportarlo a casa come terzo portiere. In pochi mesi 'Lezze' è già diventato protagonista dello spogliatoio viola, facendosi ben volere da tutti, come testimoniato dall'esultanza di Fagioli, che dopo aver segnato contro il Como è corso in panchina ad abbracciarlo. Stasera, con De Gea rimasto a Firenze per infortunio e Christensen fuori dalla lista UEFA, toccherà a Lezzerini difendere la porta viola contro lo Jagiellonia, dieci anni dopo l'ultima volta. "Sono molto contento e allo stesso tempo emozionato. Mi rivedo molto nei tanti ragazzi che sono con noi in prima squadra", ha detto ieri il giocatore in conferenza stampa.

Questa l'ultima formazione in cui era titolare: Lezzerini; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Astori, Milic; Cristoforo, Badelj; Tello, Vecino, Bernardeschi; Babacar. A disposizione: Tatarusanu, Salcedo, Carlos Sanchez, Ilicic, Chiesa, Kalinic, Zarate. Allenatore: Paulo Sousa.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
