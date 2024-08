La Fiorentina non perde di vista Berardi: possibile tentativo per l'esterno del Sassuolo

La Fiorentina adesso lavora per trovare un'alternativa a Moise Kean, ma non perde di vista Domenico Berardi del Sassuolo, che sta recuperando dal lungo infortunio al tendine d'Achille. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, resta in uscita Oliver Christensen, portiere chiuso dall'arrivo di De Gea e dalle conferme di Terracciano e Martinelli: non è nemmeno stato convocato per Parma.

Parma-Fiorentina

Le ultime sul Parma

Pecchia con tanti dubbi alla vigilia del ritorno in Serie A del Parma, a partire dalla porta. Suzuki ha giocato tutte le amichevoli da quando è arrivato, ma in Coppa Italia gli è stato preferito Chichizola: il giapponese parte in leggero vantaggio, mentre in difesa Circati dovrebbe spuntarla su Osorio e affiancare Balogh al centro, con Valeri e Coulibaly sulle corsie. Ancora dubbi al centro del campo: Estevez è certo di una maglia, l'altra se la giocano Bernabè e Cyprien, con Sohm più in palla e favorito per il posto di trequartista. Sulle ali Man e Partipilo se Bonny non recupera, con Mihaila che dovrebbe agire da falso nove.

Le ultime sulla Fiorentina

Inizia il nuovo corso della Fiorentina. Nuovo mister e nuovo modulo per i viola. L'ex crociato Palladino si prepara all'esordio sulla panchina gigliata e ripartirà dal suo rodato 3-4-2-1. A Parma squadra in costruzione: in porta l’ultimo arrivato De Gea dovrebbe per ora far posto a Terracciano, nei tre dietro la squalifica di Ranieri fa spazio all’adattamento di uno tra Biraghi e Kayode da braccetto con Quarta e Pongracic. In mediana Amrabat si candida da titolare nonostante il mercato, andando ad affiancare Mandragora. Nei tre davanti i nuovi acquisti Colpani e Kean, con Sottil più di Beltran a completare il terzetto.