La Juve conferma Pirlo. Ma nel 2019 Agnelli aveva fatto lo stesso con Allegri

La Juventus ha confermato, almeno formalmente, la possibilità di andare avanti con Andrea Pirlo. C’è però un retroscena datato aprile 2019, dopo la sconfitta contro l’Ajax, che potrebbe non fare dormire sonni tranquilli al tecnico. Perché lì Agnelli spiegò: “Continueremo con lui in panchina, ha ancora un anno di contratto, ci troveremo a fine stagione per discutere del contratto”. Da lì in poi ci furono disfunzionalità all’interno del gruppo che fecero propendere per l’addio, spiega Tuttosport.