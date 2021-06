La Juve di Allegri inizia a prendere forma. In arrivo summit col tecnico, tanti i nomi in ballo

vedi letture

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. O meglio, inizierà a farlo presto. Nelle prossime ore infatti, salvo sorprese nella giornata di giovedì, andrà in scena un incontro di mercato in casa bianconera per iniziare a programmare linee guida e strategie per il prossimo mercato. Al vertice prenderà parte direttamente il tecnico livornese col nuovo responsabile mercato Federico Cherubini.

I temi sul tavolo sono tanti, fra giocatori in entrata e partenze più o meno annunciate. Col focus principale che, inevitabilmente, sarà puntato sulle situazioni di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Non solo loro però, visto che nel summit potrebbero venir affrontate anche le questioni relative al futuro di Chiellini, Bonucci e Bernardeschi, fra gli altri.