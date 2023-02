La Juve punta su Vlahovic. Ma rumors crescenti e incertezza sulle coppe creano dubbi sul futuro

Il quotidiano Tuttosport, proiettandosi sulla sfida di Coppa Italia di questa sera della Juventus contro la Lazio, parla della titolarità di Dusan Vlahovic e tocca anche il tema legato al suo futuro. Per la Juventus è il perno su cui gettare le basi del futuro, come dimostra l'investimento complessivo da circa 80 milioni di euro. Ma già in questo mercato di gennaio le voci di mercato si sono fatte più pressanti ed in vista di giugno servirà attenzione in tal senso. Perché i rumors non mancano e riguardano tutte le big inglesi, oltre a Barcellona e Real Madrid. E perché le questioni extracampo potrebbero lasciare la Juventus senza coppe europee, eventualità che renderebbe un po' più complicato trattenere il centravanti serbo a Torino.